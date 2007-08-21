В борьбе за парковочное место

Несмотря на наличие парковок, дворы домов, соседствующие с городскими рынками и магазинами, переполнены автомобилями.

Во дворах в центре Минска на один припаркованный автомобиль местного жителя приходится в среднем три "заезжих". В местах, соседствующих с городскими рынками ситуация и вовсе приближается к критической.

Дом №2 по улице Цнянская уже несколько лет в кольце из непрерывно паркующихся машин. Причина такого уникально неприятного положения - соседство с рынком. И хотя рядом целых три паркинга. Большинство приезжающих на рынок автовладельцев предпочитают ничего не платить. Они бросают машину в близлежащем дворе и идут за покупками.

Несколько лет назад жильцы написали коллективное письмо в администрацию советского района. Там пообещали организовать новую схему движения. Но дальше обещаний дело не пошло. Теперь жители мечтают уже только о тросе, чтобы перегородить территорию обустроенной стоянки на пять машин. Как сделали в соседнем дворе.

Есть у жильцов по улице Цнянской мысли и об автоматическом шлагбауме. Но улица у них объездная, поэтому вероятность того, что его разрешать поставить невелика. Зато трос на стоянку поставить могут. Одним из обязательных условий по установке троса или шлагбаума является полное согласие всех жильцов близлежащих домов. Также придется полностью оплатить стоимость оборудования.

