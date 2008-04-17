В борьбе с огнем - время решает всё

Спортсмены-пожарные сегодня впервые вышли на старт, чтобы разыграть белорусский кубок федерации пожарно-спасательного спорта.

По своему уровню состязания можно сравнить с мировым первенством. В них участвуют команды из восьми государств. А судьи пообещали всем зафиксированным сегодня рекордам придать общий международный статус.

Чемпионат спортсменов-пожарных начали вовремя и очень красиво. Сначала на беговую дорожку вышли участники, - они демонстрировали национальную униформу, затем оркестр - чтобы поднять боевой дух.

Позолоченный кубок федерации этого вида спорта в белорусской столице разыгрывают впервые. На него претендуют 15 команд из восьми государств. Но сначала на старт...

Два дня они будут бегать с препятствиями и штурмовать с помощью лестницы башню. Победителя выявит секундомер. Например, чтобы взобраться на четвертый этаж мнимого дома правила требуют не более четырнадцати секунд. Отстающих спортсменов снимают с дистанции. В борьбе с огнем время - решающий фактор. Без спецподготовки - никак.

Эти спортивные элементы - сугубо зимние состязания. Каждый сезон - новые испытания. Итоги соревнований огласят завтра, во второй день забегов. Но каков бы ни был результат состязаний, это полезная тренировка для нашей сборной. Впереди - чемпионат мира в Болгарии.

