В Большом театре представили выставку «Беларусь освобождённая: заповедь 1944-го». В чём её уникальность?

«Беларусь освобожденная: заповедь 1944-го». Под таким названием в Большом театре представлена выставка. Проект приурочен к 80-летию освобождения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции – работы разных лет. Самые ранние созданы еще в годы войны. Многие авторы видели ее ужасы своими глазами.

Галина Брень:

Выставка, конечно, очень трогательная. Каждое лицо, хочется узнать, что с ним сейчас, что с ним стало, как у него сложилось дальше или не сложилось. Волнующе, выставкой очень довольны, что пришли сюда и оказались на такой выставке.

Виктория Кузьмина, первый заместитель генерального директора по научной, международной и просветительской работе Национального художественного музея Беларуси:

Стоит посетить эту выставку хотя бы потому, что эти картины не находятся в постоянной экспозиции, они находятся в нашем фонде. И посетители театра смогут увидеть их в живую, то есть увидеть оригинальные полотна, которые находятся обычно на хранении.