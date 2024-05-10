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В Большом театре представили выставку «Беларусь освобождённая: заповедь 1944-го». В чём её уникальность?

10 мая 2024 06:35
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«Беларусь освобожденная: заповедь 1944-го». Под таким названием в Большом театре представлена выставка. Проект приурочен к 80-летию освобождения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции – работы разных лет. Самые ранние созданы еще в годы войны. Многие авторы видели ее ужасы своими глазами.

В Большом театре представили выставку «Беларусь освобождённая: заповедь 1944-го». В чём её уникальность?-1

Галина Брень:
Выставка, конечно, очень трогательная. Каждое лицо, хочется узнать, что с ним сейчас, что с ним стало, как у него сложилось дальше или не сложилось. Волнующе, выставкой очень довольны, что пришли сюда и оказались на такой выставке.

В Большом театре представили выставку «Беларусь освобождённая: заповедь 1944-го». В чём её уникальность?-4

Виктория Кузьмина, первый заместитель генерального директора по научной, международной и просветительской работе Национального художественного музея Беларуси:
Стоит посетить эту выставку хотя бы потому, что эти картины не находятся в постоянной экспозиции, они находятся в нашем фонде. И посетители театра смогут увидеть их в живую, то есть увидеть оригинальные полотна, которые находятся обычно на хранении.

В Большом театре представили выставку «Беларусь освобождённая: заповедь 1944-го». В чём её уникальность?-7

Проект позволяет увидеть, как изменялся живописный язык от повествовательности в произведениях первых послевоенных лет до более сложных, философских прочтений последних десятилетий XX века.

# Выставка # общество

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