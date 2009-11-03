В Большом театре оперы и балета выступит латвийская оперная дива

Такой подарок ценителям оперы приготовили Посольство Латвии и Национальный академический Большой театр оперы и балета.3 ноября на сцене театра – опера Джузеппе Верди «Травиата». Главную партию Виолетты исполнит Сонора Вайце — певица из Латвии с красивым, гибким сопрано диапазоном в три октавы. Ее обаяние и артистизм уже покорили Эстонию, Россию, Польшу, Германию, Австрию, Англию и Италию. Сейчас оперную диву услышит и белорусская публика.