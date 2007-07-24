В большой семье большие расходы

В столице помогут многодетным родителям подготовить детей к школе.

Денежное подспорье на подготовку к новому учебному году полагается каждому школьнику из многодетной семьи. Правда, специалисты предупреждают: на такую помощь могут рассчитывать лишь семьи минчан. А в них в столице около 8 тысяч детей. Независимо от возраста ребенка, сумма одинакова - 30% от бюджета прожиточного минимума.

Многодетным родителям начнут выделять эти деньги уже с 1 августа. И все получат их не позднее 25 сентября. На эти цели из городского бюджета запланировано выделить около 430 миллионов рублей. Такая помощь в столице оказывается уже 7 лет. А это значит - проверена временем и одобрена минчанами.