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В большой семье большие расходы

24 июля 2007 19:01
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В столице помогут многодетным родителям подготовить детей к школе.

Денежное подспорье на подготовку к новому учебному году полагается каждому школьнику из многодетной семьи. Правда, специалисты предупреждают: на такую помощь могут рассчитывать лишь семьи минчан. А в них в столице около 8 тысяч детей. Независимо от возраста ребенка, сумма одинакова - 30% от бюджета прожиточного минимума.

Многодетным родителям начнут выделять эти деньги уже с 1 августа. И все получат их не позднее 25 сентября. На эти цели из городского бюджета запланировано выделить около 430 миллионов рублей. Такая помощь в столице оказывается уже 7 лет. А это значит - проверена временем и одобрена минчанами.

# общество

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