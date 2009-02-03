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В больничных палатах все больше пациентов с обморожениями и переохлаждениями

03 февраля 2009 11:51
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Уже вторые сутки столбик термометра ниже минус 15-ти. Почти у всех травмы рук и ног. И, как правило, жертвы морозов – любители горячительного. Инспекторы ГАИ отмечают, что с холодами автомобилей на дорогах страны стало меньше. Как показывает практика прошлых лет, каждый третий автовладелец в крепкие морозы становится пассажиром. И соответственно сократилось число аварий. Пока регистрируют только мелкие ДТП.

Так, утром в Минске, в районе съезда на Слуцкую трассу в пробку попали десятки автомашин из-за оплошности водителей. Две иномарки на кольцевой зацепились зеркалами. Другие машины, догоняя друг друга, выстроились в цепочку. И хотя движение на трассе остановилось на несколько минут, водители 8 автомобилей к месту назначения опоздали.
# общество

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