В больничных палатах все больше пациентов с обморожениями и переохлаждениями

Уже вторые сутки столбик термометра ниже минус 15-ти. Почти у всех травмы рук и ног. И, как правило, жертвы морозов – любители горячительного. Инспекторы ГАИ отмечают, что с холодами автомобилей на дорогах страны стало меньше. Как показывает практика прошлых лет, каждый третий автовладелец в крепкие морозы становится пассажиром. И соответственно сократилось число аварий. Пока регистрируют только мелкие ДТП.



Так, утром в Минске, в районе съезда на Слуцкую трассу в пробку попали десятки автомашин из-за оплошности водителей. Две иномарки на кольцевой зацепились зеркалами. Другие машины, догоняя друг друга, выстроились в цепочку. И хотя движение на трассе остановилось на несколько минут, водители 8 автомобилей к месту назначения опоздали.