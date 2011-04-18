В больницах Минска остаются 142 пострадавших от взрыва в метро

Из них тяжелых – 20, средней степени тяжести – 21 и легкой – 101 человек. Состояние многих улучшается.

Накануне из клиник Минска выписали еще двоих. В медучреждениях усилены бригады дежурных врачей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Они оказывают всю необходимую помощь, в том числе, и психологическую.

Наталья Довженок:

Чувствую себя уже гораздо лучше. Конечно, есть слабость немного еще, но в дальнейшем, думаю, будет все хорошо. Медперсонал ко мне относился очень хорошо. За нами все следили, смотрели, ухаживали. Внимания было предостаточно.

Сергей Прусевич главный врач 2-й городской клинической больницы Минска:

Им уделяют внимание все. Я не буду говорить про внимание медицинских работников. Но столько людей, которые просто приходят и просят хоть чем-то помочь. И приходили даже дети, которые просили сдать кровь, убирать за пациентами, бинты перекладывать. Даже школьники приходили.