В бой идут одни абитуриенты

7 августа в вузах страны последний день зачисления на первый курс.

Вступительные баталии в нынешнем году были горячими. В среднем на одно бюджетное место претендовало от двух до трех человек. В главном вузе самыми востребованные специальности - естественно-научные и компьютерные. Традиционно не сдают позиций юриспруденция, экономика и международные отношения.

Если пару лет назад все мечтали стать менеджерами и маркетологами, то сегодня в почете актерское мастерство. Набор на многие специальности в белорусскую государственную академию искусств традиционно мал - 5-6 человек. Кроме того, абитуриентам приходится выдерживать еще и испытание на профпригодность. Назвался человеком искусства - сдавай творческий экзамен в вузе.

А вот в эскулапы в нынешнем году рвались не многие. Конкурсы в Медицинский университет на удивление низкие. Зато максимально высок проходной балл. Мечтаешь о карьере стоматолога - придется набрать более 330 бонусов.

В этом году во всех ведущих вузах страны заметно вырос не только конкурс, но и проходной балл на востребованные временем специальности. А значит, есть повод утверждать, что растет подготовленность, а значит и профессионализм будущих специалистов.