В бой идут дамы: в Витебске представили к награде двух дружинниц

Работницы коврового комбината голыми руками задержали преступников и сдали подоспевшему наряду.

Вечером в час-пик на пульт дежурного поступило сообщение. В центре Витебска – разбойное нападение. В милиции сразу объявили план «Перехват». Правосудие взяло верх над преступниками: дружинники лоб в лоб столкнулись с подозреваемыми.

В дневную смену она искусно ткет узоры на ковре, а вечером этими же, причем, голыми руками задерживает нарушителей. В пятый, юбилейный, дежурный выход Наталья с напарницей приняла настоящее боевое крещение.

За час до рандеву с дружинницами хулиганы избили прохожего, отобрали барсетку, бейсболку и скрылись. Но на воре и шапка горит, она-то и выдала злоумышленников. Преступники пытались в последний момент отделаться от улик, однако, их усилия были тщетны. К гражданкам-дружинницам вовремя подоспело подкрепление.

По профессии Софья Ивановна — кладовщица. Но в этот вечер стала почти комиссаром Катани. Она уже почти 3 года выходит на ночной променад в спортивной форме и с неотъемлемым аксессуаром — повязкой «Дружинник» на рукаве.

Награждать работниц приехали их коллеги, но в фуражках. Это сейчас благодарность и премия, а в следующий раз, кто знает, – и звание.