В Богушевске Витебской области после реконструкции открылась современная поликлиника

Настоящий подарок к 130-летию поселка: сегодня в Богушевске Витебской области после реконструкции открылась поликлиника. Обновленное медицинское учреждение оснащено современным оборудованием.

Железнодорожная станция «Богушевская», а вместе с ней и сам поселок, увековечили в истории фамилию жены местного помещика. В начале 20 века Дмитрий Богушевский бесплатно отдал землю под строительство этой станции с одним условием — назвать ее в честь своей супруги.

В современном Богушевске в последнее время строят много. В поселке интенсивно развивается инфраструктура. Да и промышленность не отстает. Богушевский лесхоз, например, занимает одну из ключевых позиций в республике.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

К празднику сдано и организовано новое производство пеллет: из опилок будут производить топливные гранулы.

А сегодня, к 130-летию поселка, открыла двери первым пациентам обновленная поликлиника. Ее модернизировали быстро и качественно. На реконструкцию ушло около 840 миллионов рублей, не считая нового оборудования.

Эдуард Герасименко, председатель Сенненского райисполкома:

Сегодня в поселке порядка 20 социальных объектов охвачено ремонтами. Благодаря программе возрождения и развития села, идет ремонт этих объектов. Готовые мы открываем, как сегодня эту долгожданную для поселка поликлинику.

В новой поликлинике местные жители найдут врачей почти всех специальностей. А благодаря современному диагностическому оборудованию, пациентам не придется далеко ездить, чтобы пройти необходимые обследования.

Вячеслав Богданов, главный врач Богушевской районной больницы:

Надеемся, что в таких условиях будет комфортно и пациентам, и медицинским работникам. В настоящий момент, благодаря Министерству здравоохранения Республики Беларусь, мы получили рентгенодиагностический аппарат, новую стоматологическую установку, а также новое оборудование для физкабинета.

Новая амбулатория сможет принимать до 130 человек в смену. Для более чем 9 тысяч жителей Богушевска и близлежащих деревень это станет настоящей «скорой помощью».