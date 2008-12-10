В Богоявленском соборе открыт доступ к усыпальнице Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго

С самого утра у церкви начали собираться люди. Отныне прийти и почтить память Первоиерарха смогут все желающие. Согласно христианской традиции, поминать Алексия Второго будут в течение 40 дней. Службы пройдут во всех православных церквях мира на 12 языках. Сегодня в Патриаршей резиденции московского Свято-Данилова монастыря пройдет заседание Священного Синода Русской православной церкви. Священнослужители определят дату Поместного Собора, на котором будет избран 16-й патриарх Московский и всея Руси. Заседание под председательством местоблюстителя патриаршего престола митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла начнется в полдень по московскому времени.