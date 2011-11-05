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В Бобруйске после капитального ремонта, проведенного на пожертвования милиции, открылся один из корпусов женского монастыря Святых Жен-Мироносиц

05 ноября 2011 14:05
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Новости Беларуси, Бобруйск. Чин освящения здания провел епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Монашеская обитель получила, по сути, новый жилой корпус. А пожертвования на ремонт собирали милиционеры.

В кельях нового корпуса в скором времени справят новоселье 20 женщин. Здесь также разместятся мастерские по рукоделию. Представители МВД вручили ключи от обновленного здания игуменье Раисе с дарственной надписью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раиса, игуменья Монастыря Святых Жен-Мироносиц:
Это территория Бобруйской крепости. Всем вам известно о ее подвигах, судьбе. Именно на этом месте стал образовываться город Бобруйск. Мы надеемся, что нам помогут достроить, сделать красивый монастырь. Обычно, когда монастыри строятся, достраиваются, они походи на райские сады.

Серафим, епископ Бобруйский и Быховский:
Здесь еще очень много, что предстоит сделать. И самое главное – восстановление разрушенного храма Александра Невского, который был главным украшением Бобруйской крепости.

# общество

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