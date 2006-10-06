В Бобруйске поднят флаг фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2006"

6 октября в Бобруйске торжественно открылся республиканский фестиваль тружеников села. Лучшим на уборке - признание, уважение и конечно же награды.

Под звуки марша духовых оркестров Могилевской области фестивальная колонна победителей республиканского соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых культур прибыла на главную площадь фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2006".

Почетное право поднять флаг "Дажынак" было предоставлено победителям соревнования нынешней уборки старшим комбайнерам - Николаю Белокурскому из СПК "Рассвет" имени К. П. Орловского Кировского района и Дмитрию Поздняку из СПК "Колхоз имени А.Невского" Бобруйского района.

* * *

Скульптура бобра стала своеобразной визитной карточкой Бобруйска. Еще в сентябре на въезде в Бобруйск установили скульптуру бобра, одетого в элегантный сюртук бобруйчанина конца XIX века. В руках у него трость, а шляпа в стиле "а ля Одесса" несколько приподнята в знак приветствия.

По словам заместителя начальника отдела культуры горисполкома Ирины Роскач, все гости города стремятся сфотографироваться у этой бронзовой фигурки. Изготовлено несколько сотен миниатюрных копий скульптуры, они будут переданы в подарок для почетных гостей города на фестивале-ярмарке "Дажынкi-2006".