В Бобруйске научились покупать меньше природного газа

Биогазовая установка на гидролизном заводе в Бобруйске заработала еще в 2010 году. Уже через несколько месяцев с начала ее эксплуатации на предприятии убедились, что овчинка выделки стоила. Завод начал экономить.

Еще несколько лет назад отходы производства для гидролизного были огромной проблемой. Так называемая “мелассная барда” скапливалась на предприятии. Это вещество трудно поддаётся переработке, но и ему нашли применение — соорудили специальные биореакторы. В них отходы разлагались за месяц, образуя биогаз.

Дмитрий Савченко, начальник цеха предприятия:

Биогаз смешивается с природным газом и используется в качестве топлива при сушке кормовых дрожжей. Это помогает нам существенно снизить энергозатраты.

Со снижением энергозатрат на предприятии уменьшилась потребность закупки дорогого природного газа. Такое безотходное производство дало реальную возможность повысить эффективность предприятия и получить дополнительную прибыль.

Юрий Корниенков, главный инженер предприятия:

Первый пуск биореакторов в 2010 позволил произвести замещение природного газа на биогаз в расчете 400 тонн условного топлива. В деньгах — это около 190 млн. белорусских рублей. Для предприятия это существенно и является импортозамещением.

На реализацию этого проекта завод потратил около 360 тысяч долларов. Стоимость зарубежных аналогов — не меньше миллиона евро. Окупаемость белорусского проекта — около двух лет. Кроме экономического эффекта на предприятии удалось сократить и количество вредных выбросов в окружающую среду.

Николай Гращенков, начальник Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Экологический эффект — это экономия природных ресурсов, того же природного газа. Плюс сточные воды после реакторов выходят уже более очищенными.

Пока эта биогазовая установка работает не на полную мощность. Уже в ближайшее время на гидролизном должны выйти на полный объем производства. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Специалисты посчитали, что экономический эффект должен составить около полумиллиарда рублей. Деньги планируют пустить на дальнейшую модернизацию предприятия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».