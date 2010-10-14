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В Бобруйске кто-то установил стелу с указанием километража до США

14 октября 2010 06:20
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Стела с указанием расстояний до крупнейших городов мира появилась в Бобруйске на пересечении улиц Пролетарской и Пушкина. До Нью-Йорка — 7267 км, Берлина — 1080, Москвы — 615 и т.д.

Идея установки стелы принадлежит директору городского «Водоканала» Олегу Титову, пишет «Р».

# общество

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