В Бобруйске кто-то установил стелу с указанием километража до США

Идея установки стелы принадлежит директору городского «Водоканала» Олегу Титову, пишет «Р».
В Беларуси могут быть увеличены детские пособия и дородовой отпуск. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты страны. Пакет гарантий и льгот семьям с детьми в Беларуси — один из самых весомых среди стран СНГ.
100 долларов за оформление кредита на подставное лицо — уголовное дело за мошенничество возбуждено в Минске. 39-летний мужчина обогатился за счёт доверчивых людей.
Единственная в этом виде спорта белорусская команда «Пантера» пока ещё совсем молода. Но ее участницы уже опровергли стереотип, что хоккей – игра исключительно для сильных мужчин.
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