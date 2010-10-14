В Бобруйске кто-то установил стелу с указанием километража до США

Детские пособия и дородовой отпуск в Беларуси обещают увеличить в ближайшее время

В Беларуси могут быть увеличены детские пособия и дородовой отпуск. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты страны. Пакет гарантий и льгот семьям с детьми в Беларуси — один из самых весомых среди стран СНГ.