В ближайшие время «Беларуськалий» планирует выйти на 11 миллионов тонн удобрений в год

Новости Беларуси, Минская область. По 7-километровому конвейеру калийная руда попадает на фабрику переработки, а затем расходится по 65 странам мира. Наконец, белорусские горняки преодолели очередной рубеж. На пятом по счету в Солигорске – Краснослободском руднике – запустили вторую очередь производства.

Игорь Кожич, директор второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Мы берем план на следующий год с уверенностью, что Краснсолободской рудник выдаст скоро 3 млн тонн руды. Все, что лучшее было наработано в «Беларуськалии» за 50 лет эксплуатации, используется здесь. И мы уже сегодня имеем результат.

Каждая 7-ая тонна, которая идет на переработку – добывается здесь. Результат подземного труда становится виден лишь на поверхности.

Анатолий Тупенко, исполняющий обязанности начальника участка:

По добычи руды лава может выдавать от 50 до 100 тысяч тонн в месяц. Качество ее – 24,4%. Это очень хороший показатель.

Задача Виктора Анатольевича – ежедневно расширять свои подземные владения. Работа не из простых: четыре смены по 6 часов в буквальном смысле не разгибая спины.

Толщина грунта над головой – порядка 600 метров. А в длину лабиринт тоннелей только этого рудника – 30 км. Не многим меньше минского метро. Как и положено, здесь есть свой автопарк, скорая помощь и даже маршрутное такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новый рудник шахтеры попадают по старинке: сначала на лифте вниз на 600 метров, потом еще 3-4 километра по прямой на спецтехнике. Кстати, тоже белорусского производства. Скорость при этом не более 20 км/ч.

Техника в забое специальная. Причем как с точки зрения конструкции, так и с точки зрения экологии. Оно и понятно – выхлопным газам под землей все равно некуда деться.

Виктор Васько, начальник транспортного участка:

Есть машины, которые разбираются полностью, есть, которые частично – их готовят перед спуском, потом в шахту опускают. Мы их здесь собираем и используем.

И техника, и люди работают на один результат. Только на этом руднике будут добывать 6 миллионов тонн калия в год. Через два года запустят третью и последнюю производственную очередь рудника.

В последнее время «Белкалий» особенно на слуху. Интерес к промышленному гиганту проявляют многие государства. Продовольствие дорожает, а значит растет и мировой спрос на удобрения. На уровне президента не единожды обсуждали планы по развитию этого промпредприятия. Упор нужно делать как раз таки на инвестиции и технологии, ведь конкурировать все сложнее. Еще 25 стран начали разработку собственных месторождений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть немало солидных компаний, предлагающих свое участие в этом. Любой желающий инвестировать средства может принять участие в конкурсе на совместную работу по добыче и переработке калийных удобрений. Взаимовыгодное сотрудничество мы приветствуем.

В свою очередь, такое динамичное наращивание производственных мощностей требует уже сегодня глубоко и всесторонне прорабатывать систему торговли, бесперебойных поставок на внешние рынки возрастающего объема удобрений. Это важнейшая задача, потому что мы научились производить, но пока еще не совсем научились торговать нашими товарами.

Продвижение отечественных удобрений на мировых рынках – это тоже залог увеличения прибыли, поэтому отказались от посредников и создали «Белорусскую калийную компанию». Именно на нее завязаны все контракты.

Плюс к этому продвигают и новую продукцию. Те же комплексы удобрений, где азот, калий и фосфор – три в одном.

Сегодня добыча всех калийных удобрений уверенно растет. На 2015 год запланирована цифра 11 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.