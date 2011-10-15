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В ближайшие сутки в Беларуси станет еще холоднее

15 октября 2011 14:23
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В Беларусь пришли первые заморозки. Сегодня ночью местами по республике прошел первый снег, а столбик термометра опустился ниже нулевой отметки. Причем в ближайшие сутки станет еще холоднее. Ночью ожидается до минус 4, а на торфяниках Полесья и вовсе до 8-ми градусов ниже нуля. Днем же воздух прогреется всего до плюс 6-ти.

Тем временем, тепло поступило в квартиры уже практически по всей Беларуси. На 15.00 15 октября тепло включено в около 70% жилья. К середине завтрашнего дня все потребители должны быть подключены.

Подаётся оно поэтапно - по 20 процентов в день. Отопление включили во всех детских садах, школах и больницах Беларуси. А со следующей недели батареи начнут греть в общественных и административных зданиях. Учитывая резкое понижение температуры за окном, энергетики готовы в любой момент добавить подачу тепла, чтобы сохранить  в квартирах комфортную атмосферу.

# общество # Погода # Белоруссия

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