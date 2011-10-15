В ближайшие сутки в Беларуси станет еще холоднее

Тем временем, тепло поступило в квартиры уже практически по всей Беларуси. На 15.00 15 октября тепло включено в около 70% жилья. К середине завтрашнего дня все потребители должны быть подключены.
Подаётся оно поэтапно - по 20 процентов в день. Отопление включили во всех детских садах, школах и больницах Беларуси. А со следующей недели батареи начнут греть в общественных и административных зданиях. Учитывая резкое понижение температуры за окном, энергетики готовы в любой момент добавить подачу тепла, чтобы сохранить в квартирах комфортную атмосферу.