В ближайшие пять лет в Беларуси появится около трех тысяч автобусов и двух тысяч единиц грузовой техники

В Беларуси утверждена госпрограмма развития автотранспорта на ближайшие пять лет. Она предполагает существенное обновление парка автобусов и грузовых автомобилей.

Планируется также развивать маршрутную сеть внутриреспубликанских автомобильных перевозок, увеличить окупаемость пригородных и междугородних пассажирских сообщений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отдельный пункт в программе: повышение конкурентоспособности белорусских перевозчиков и расширение отечественного рынка транспортных услуг.

Анастасия Семашко, заместитель начальника Управления автомобильного, городского и электрического транспорта и метрополитена:

Главный вопрос, которому уделена программа, это привлечение инвестиций в основной капитал, который предусматривается на приобретение пассажирского и грузового подвижного состава.

На пятилетку данная сумма запланирована в размере более 1 трлн белорусских рублей. Деньги пойдут на приобретение порядка трех тысяч единиц автобусов и более двух тысяч грузовой техники.