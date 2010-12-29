В ближайшие пять лет в Беларуси появится около трех тысяч автобусов и двух тысяч единиц грузовой техники

Планируется также развивать маршрутную сеть внутриреспубликанских автомобильных перевозок, увеличить окупаемость пригородных и междугородних пассажирских сообщений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Отдельный пункт в программе: повышение конкурентоспособности белорусских перевозчиков и расширение отечественного рынка транспортных услуг.
Анастасия Семашко, заместитель начальника Управления автомобильного, городского и электрического транспорта и метрополитена:
Главный вопрос, которому уделена программа, это привлечение инвестиций в основной капитал, который предусматривается на приобретение пассажирского и грузового подвижного состава.
На пятилетку данная сумма запланирована в размере более 1 трлн белорусских рублей. Деньги пойдут на приобретение порядка трех тысяч единиц автобусов и более двух тысяч грузовой техники.