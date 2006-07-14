В ближайшие годы качество питьевой воды в столице заметно улучшится

Столичных депутатов беспокоит не столько жажда в жаркие дни, сколько забота о качестве питьевой воды. А ещё - развитие мощностей очистных сооружений и системы дождевой канализации. Поводом внеочередной двадцатой сессии столичных депутатов стала обсуждение Программы по водоснабжению и водоотведению в Минске до 2010 года.

В реализации Программы предусмотрены средства как из местного , так и из республиканского бюджетов. Основной ответчик за качество воды в столице - управление коммунального хозяйства Мингорисполкома. Минская вода соответсвует всем нормам, говорят здесь. Хотя и признают, что вкусовые её качества в некторых районах - отнюдь не лучшие.

В столице появится 4 станции обезжелезивания, что улучшит вкус воды в микрорайонах Запад, Малиновка и Сухарево. Будут реконструированы 18 километров сетей водопровода и более 20 километров сетей фекальной канализации. Тем не менее, эпидемиологи на ближайшие годы ещё более ужесточат свои требования к свойствам питьевой воды в столице.