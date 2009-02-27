В ближайшие годы две сотни минских предприятий планируется вынести за пределы столицы

Их разместят в так называемых «городах-спутниках». Это позволит сдержать рост населения самого крупного города страны.

Президент Беларуси, обсуждая градостроительное развитие столицы, подчеркнул: чтобы соблюсти распределение производительных сил и производства город надо разгружать и при этом развивать небольшие населенные пункты, которые находятся недалеко от Минска. Сегодня в столице проживает 20 % населения страны. Критическим считается порог 25%. Если население столицы будет расти и дальше возникнут не только демографические проблемы, но и проблема строительства жилья. В качестве альтернативы так называемые города-спутники: Логойск, Держинск, Заславль, Смолевичи.

Если бы графы Тышкевичи, которым когда-то принадлежал этот уездный город, увидели Логойск сегодня, явно бы удивились. За последние годы благодаря горнолыжным комплексам город не только превратился в маленькую Швейцарию, но и стал настоящим туристическим и культурным центром.

Для местных жителей в городе - вся необходимая инфраструктура. Два детских сада, две школы, больница, дом культуры, ресторан. А к июлю местные власти готовят еще один подарок - современный торговый комплекс, в народе Логойскмаркет. На тысяче трёхстах квадратных метрах точно разминутся хоть несколько тележек. Кроме торговых рядов порадует парикмахерская, солярий, кафе.

Фармацевтическое предприятие - одно из самых крупных и рентабельных в Логойске. 25 наименований медпрепаратов, полмиллиона упаковок в месяц и сертификат, соответствующий производственной практике GMP, что подтверждает высокое качество продукции. Медпрепараты востребованы не только в Беларуси, но и за рубежом: Молдова, Азербайджан, а через 4 месяца список пополнит Россия.

Сегодня в Минске проживает 20 % населения страны. Критическим считается порог 25%. Если население столицы будет расти и дальше возникнут не только демографические проблемы, но и жилищные.

В Логойске жилищный вопрос решают быстро и качественно. В прошлом году возведено 22 тысячи квадратных метров жилья. Сегодня новые квартиры ожидает около 2 тысяч нуждающихся. Миссия, говорят специалисты, выполнима. Тем более что до 2010 сроки ожидания льготного жилья планируют сократить до года.

Автобусы с Логойска до Минска идут каждый час. 50 минут и ты в столице. Однако в последнее время, говорят водители, пассажиров стало меньше. Ведь все необходимое для комфортной жизни есть и здесь. Разве что, театра не хватает. Но это вопрос времени.

