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В ближайшие дни в Беларуси ожидается неустойчивая погода

09 января 2009 08:50
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И если накануне ночью в восточных районах страны температура воздуха понизилась местами до 20-ти мороза, то сегодня она повысится до +1. В Витебской и Могилевской областях – обильные снегопады при сильном ветре. В выходные нас ожидают туман и небольшие морозы – до минус 6-ти, местами температура будет нулевой. Сейчас в Минске идет снег, ожидается усиление ветра, возможна гололедица. Обстановка на дорогах усложнилась. В этой связи ГАИ просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на проезжей части.
# общество

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