Прямой эфир

В ближайшие дни в Беларуси – до 33 градусов тепла, на 21 июня объявлен «оранжевый» уровень опасности

20 июня 2013 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси установится слишком жаркая для июня погода. И это будет не характерная для этого месяца температура. Так, в центральных и западных районах страны воздух прогреется до плюс 33 градусов.

Такие показатели близки к абсолютным рекордам времени года и они не считаются комфортными для здоровья человека. Поэтому 21 июня по республике будет объявлен «оранжевый» уровень опасности.

До конца этой недели жара сохранится. Однако на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Эта картина не изменится и на следующей неделе. Прохладнее станет только на несколько градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Народному художнику Беларуси, заслуженному деятелю искусств, профессору Гавриилу Ващенко исполнилось 85 лет
20 июня 2013 07:19

Народному художнику Беларуси, заслуженному деятелю искусств, профессору Гавриилу Ващенко исполнилось 85 лет

Поезд Минск – Вильнюс временно может опять курсировать три часа
20 июня 2013 06:10

Поезд Минск – Вильнюс временно может опять курсировать три часа

Физкультурно-оздоровительные центры появятся в каждом районе Минска к 2016 году
19 июня 2013 17:44

Физкультурно-оздоровительные центры появятся в каждом районе Минска к 2016 году