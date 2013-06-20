В ближайшие дни в Беларуси – до 33 градусов тепла, на 21 июня объявлен «оранжевый» уровень опасности

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси установится слишком жаркая для июня погода. И это будет не характерная для этого месяца температура. Так, в центральных и западных районах страны воздух прогреется до плюс 33 градусов.

Такие показатели близки к абсолютным рекордам времени года и они не считаются комфортными для здоровья человека. Поэтому 21 июня по республике будет объявлен «оранжевый» уровень опасности.

До конца этой недели жара сохранится. Однако на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Эта картина не изменится и на следующей неделе. Прохладнее станет только на несколько градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.