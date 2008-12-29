В ближайшие дни составы второй линии столичного метро станут длиннее

Сегодня здесь пассажиров перевозят 25 электропоездов, каждый из четырёх вагонов. В часы пик здесь весьма многолюдно, и для удобства пассажиров к шести составам добавят по одному новому вагону. А в начале 2009-го "Минсктранс" приобретёт в России еще 23 вагона для второй линии метро. В итоге интервал движения поездов сократится до двух минут. Отметим, в столице сейчас две ветки метро. Это 25-ть станций и 30-ть километров пути. А ровно 22 года назад в эксплуатацию был сдан новый участок Минского метрополитена до станции "Восток".