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В ближайшие дни составы второй линии столичного метро станут длиннее

29 декабря 2008 11:34
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Сегодня здесь пассажиров перевозят 25 электропоездов, каждый из четырёх вагонов. В часы пик здесь весьма многолюдно, и для удобства пассажиров к шести составам добавят по одному новому вагону. А в начале 2009-го "Минсктранс" приобретёт в России еще 23 вагона для второй линии метро. В итоге интервал движения поездов сократится до двух минут. Отметим, в столице сейчас две ветки метро. Это 25-ть станций и 30-ть километров пути. А ровно 22 года назад в эксплуатацию был сдан новый участок Минского метрополитена до станции "Восток".
# общество

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