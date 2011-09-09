В ближайшее время в Беларуси необходимо решить проблему нехватки строительных кадров

Такое поручение правительству дал президент, посещая автовокзал «Центральный» в Минске.

По сути, это многофункциональный комплекс, в котором разместятся не только административные помещения, но и рестораны, торговые точки, многоуровневая парковка на полтысячи мест и многое другое. Общая стоимость реализации данного проекта составляет около 75 миллионов долларов.

Общаясь с инвесторами, которые профинансировали строительство этого объекта, Александр Лукашенко отметил, что подобные проекты будут поддерживаться и в дальнейшем. С участием компании в Минске уже построены и работают два крупных бизнес-центра. В процессе строительства – жилой комплекс «Дружный». Планируется возвести фешенебельную гостиницу «Хаят», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Со строителями надо решать вопрос. Вносите самые жестокие предложения. Вы походили, послушали вокруг – вот вам и пожалуйста.

В течение сентября в правительстве собирайтесь и вносите детальное, конкретное предложение. Строителей должно хватать.

Надо бросать на валютные проекты. Он же не просит валютой, а находит ее, привозит в страну, вкладывает в это. Это то, что нам сейчас нужно.

Глава государства также ознакомился с организацией пассажироперевозок в Минске. Речь о работе нового электропоезда «Городских линий» по маршруту от железнодорожного вокзала Минск-Пассажирский до станции Ждановичи.

Президенту представили интерьер вагонов, их техническое оснащение. Речь шла и о перспективах развития Белорусской железной дороги в целом.