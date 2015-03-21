В благоустройстве Минска коммунальщикам 21 марта помогали жители города

Новости Беларуси. В Минске проходят первые весенние субботники. Помощь в благоустройстве города 21 марта оказывала молодёжь и жители многоэтажек. Внимание было сконцентрировано на внутридворовых территориях. Уборка от мусора, наведение порядка в подъездах — посильный вклад мог внести каждый. Планируется, что за время месячника в субботниках примет участие четверть миллиона минчан.

Этот двор в центре Минска не узнать. Ухоженные клумбы, чистые тротуарные дорожки и свежевыкрашенные скамейки и качели. С утра красоту здесь наводила целая команда. Рядом с коммунальщиками бок о бок трудилась молодежь и жители многоэтажек.

Тимофей Овезов, студент Белорусской государственной академии музыки:

Это весело, здорово, активно, это помогает делать наш город чище.

Без Владимира Михайловича не обходится ни один субботник. Что ни весна — он, как председатель Комитета самоуправления, старается внести свой вклад в благоустройство. Но сегодняшний «чистый марафон» особенный — трудится пенсионер вместе с семьей, вышел во двор своего дома.

А это уже Фрунзенский район. Ученики одной из школ на массовый субботник пришли, несмотря на свой выходной. С хорошим настроением и энтузиазмом.

Навести порядок на территории школы и еще раз «прикоснуться к истории». Субботник для ребят начался не совсем традиционно: с возложения венка на «Аллее славы». Здесь обновили клумбы, убрали прошлогоднюю листву и подмели дорожки. В год 70-летия Великой Победы — такая акция стала особенно символичной.

Екатерина Богданова, первый секретарь Фрунзенской районной организации ОО «БРСМ»:

Когда приходят 100 человек молодежи в отличном настроении, мы танцуем, посещаем музей и можем немного потрудиться, я думаю, это уже о многом говорит.

Подобные субботники 21 марта прошли во всех районах Минска. Месячник же по наведению порядка продлится вплоть до середины апреля. У минчан будет еще не одна возможность сделать свой город чище, а значит, и лучше, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.