Прямой эфир

В благоустройстве комплекса "Линия Сталина" приняли участие "трудные" подростки

12 сентября 2006 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Около 300 "трудных" подростков из Минска приняли участие в благоустройстве историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Было решено привлечь ребят, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, к общественно полезному труду.

В итоге выяснилось, что эти подростки могут быть дисциплинированными, старательными и ответственными. Да и сами они были рады внести свой вклад в благоустройство историко-культурного комплекса. К тому же, ребята получили трудовые книжки и даже небольшую зарплату.

Жили подростки в палаточном лагере. Вместе с ними благоустраивали "Линию Сталина" и кадеты 21-й минской школы. Общение пошло на пользу. 10 трудных подростков решили поступить в эту же школу. В результате трое мальчишек набрали нужное количество баллов на вступительных экзаменах и стали кадетами.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 сентября 2006 08:47

Столичную улицу Маякоского избавят от "пробок"

12 сентября 2006 08:47

Погорельцев приютили

12 сентября 2006 08:46

В Минск пришло бабье лето