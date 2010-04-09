В Бишкеке прошли первые похороны погибших в киргизских беспорядках. В стране национальный траур

В списке жертв массовых беспорядков в Кыргызстане значатся уже 76 человек. И о том, что обстановка стабилизировалась хотя бы в столице страны, говорить пока рано.

Сегодня в Бишкеке обезвредили сразу три мины. Причем все взрывные устройства были заложены в людных местах. Улицы города вместе с милиционерами и солдатами по-прежнему патрулируют народные дружины. Ведь власть вместе с оппозицией до сих пор делят и мародеры. Правоохранителям уже дан приказ стрелять по грабителям на поражение.

Слезы в Бишкеке сегодня проливаются, словно кровь. В семье Абдулдаевых прощаются с молодым Кудашем. Причем родственники отказались от церемонии государственных похорон. Ведь беспорядки, которые уже назвали «восстанием желтых повязок», для этих людей обернулись желтым саваном.

Джаффар Абдулдаев, брат погибшего:

Я просил его не участвовать в этих беспорядках. Но он меня не послушал.

Чтобы хоть как-то защитить своих родных, на улицы Бишкека выходят народные дружины. Люди дежурят круглыми сутками. Только в официальном журнале записи для патрулирования города зарегистрировались почти 2 тысячи добровольцев.

И пусть Арман знает, что ситуацию в столице постепенно берут под контроль спецназ и солдаты, он говорит, что не уверен, будто грядущая ночь не обернется бойней.

Арман:

Главное, выстоять нам два-три дня. Мы здесь росли, здесь наша школа, наши дворы. Мы охраняем своих детей, свои семьи.

Райнхард Крумм, доктор исторических наук:

Конечно, шанс, что в любой момент произойдет что-то еще, до сих пор остается. Ожидать подобное от Центральной Азии уже привычно. Но, думаю, в других странах все же превалирует интерес, чтобы ситуация в Кыргызстане наконец стабилизировалась.

Тем временем, Бишкек продолжают расчищать от последствий недавних и возможных грядущих мятежей. Сегодня в городе обезвредили сразу три мины. Но ситуацию и без бомб нейтральной никак не назовешь. В столице по-прежнему закрыты многие магазины, офисы и даже обменные пункты. Предприниматели, чей бизнес разрушили мародеры, уже готовы сами пойти ва-банк.

Сегодня же в столицу Киргизии прибыл спецпосланник ОБСЕ Жанибек Карибжанов. Видимо, он неслучайно разъезжал по Бишкеку на белой машине. Ведь позиция Организации — призвать стороны свести конфликт к белому флагу.

Жанибек Карибжанов, спецпредставитель председателя ОБСЕ:

Самое главное — обеспечить безопасность людей, стабильность.

Александр Филлипов, политолог информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Киргизия тяжело пережила последствия экономического кризиса. Она и раньше была далеко не богатой страной, а с ухудшением экономической обстановки в мире, естественно, дела страны пошли совсем плохо. Например, безработица коснулась более четверти населения, более половины жителей страны живут ниже черты бедности.

В списке погибших во время беспорядков в Киргизии значатся уже 76 человек. И Временное правительство пообещало родственникам всех жертв провести так называемые официальные похороны завтра. Причем не на рядовом кладбище, а в мемориальном комплексе недалеко от могилы Чингиза Айтматова. Но семья Абдулдаевых решила попрощаться с близким человеком, минуя государственные почести. Ведь если уже не перепишешь целую жизнь одного человека, так ли важно, чтобы он покоился рядом с могилой известного писателя.

Ольга Бакланова, Анастасия Корниенко. Телекомпания СТВ.