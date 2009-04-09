В БГУИР теперь, как в Стэнфорде

Инновационная лаборатория открылась сегодня в Белгосуниверситете информатики и радиоэлектроники. Курировали проект специалисты Парка высоких технологий.

Компьютеры последнего поколения, кабинеты для преподавателей и складские помещения. Заниматься здесь будут все студенты ВУЗа. Аналог проекта – научно-практический комплекс американского университета Стенфорд. Подобными лабораториями оснащены около 20 ВУЗов страны.

Для чего нужна такая лаборатория?

- Чтобы у студентов, когда они закончат ВУЗ, не было периода адаптации. Чтобы им не сказали, что не нужны их знания, которые они получили в ВУЗе. Чтобы переход для студентов от образования к производству был практически не заметен, - пояснил корреспонденту СТВ директор администрации Парка высоких технологий Валерий ЦЕПКАЛО.