В БГУ впервые пройдёт индивидуальный конкурс по программированию

Новости Беларуси. Индивидуальный конкурс по программированию впервые пройдет в Белгосуниверситете. Уже 14 сентября его участники получат задания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально для них не устанавливались возрастные ограничения. Главное – навыки программирования. На протяжении этой недели школьники, студенты предложат оптимальный способ решения задачи с использованием алгоритмов на одном из языков программирования. Критерии оценки – точность и скорость решения. Победителей наградят ценными призами.