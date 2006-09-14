В БГУ создается система электронных удостоверений для преподавателей

Подобное нововведение впервые используется среди вузов Беларуси и направлено на укрепление безопасности и дисциплины. Первые 10 удостоверений будут вручены 18 сентября на расширенном заседании Ученого совета БГУ. Подобный пропуск представляет собой карточку, покрытую ламинированной пленкой.

В БГУ будут действовать удостоверения трех видов - для постоянных сотрудников, временного пользования и гостевые. Кроме того, пластиковые документы упростят пользование интернетом, медиатеками и библиотечными фондами.