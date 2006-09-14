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В БГУ создается система электронных удостоверений для преподавателей

14 сентября 2006 14:15
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Подобное нововведение впервые используется среди вузов Беларуси и направлено на укрепление безопасности и дисциплины. Первые 10 удостоверений будут вручены 18 сентября на расширенном заседании  Ученого совета БГУ. Подобный пропуск представляет собой карточку,  покрытую  ламинированной  пленкой.
В  БГУ  будут  действовать удостоверения  трех  видов  -  для постоянных  сотрудников,  временного пользования  и  гостевые. Кроме   того,   пластиковые  документы  упростят  пользование интернетом,  медиатеками  и  библиотечными  фондами.
# общество

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