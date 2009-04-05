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В БГУ прошёл экзамен на профпригодность

05 апреля 2009 13:53
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Главный вуз страны приступил к собеседованию с абитуриентами, поступающими на специальности, связанные с системой управления государством.

По результатам специалисты определят, сможет ли абитуриент следовать выбранному курсу. Только в БГУ на собеседование записались более 4 тысяч.

– Цель данного собеседования в том, чтобы выявить целевые функции каждого абитуриента, которые выбрал для себя такие специальности, прежде всего, связанные с системой управления государством, – рассказал телеканалу СТВ заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии БГУ Вячеслав МОЛОФЕЕВ.

– Ничего такого особенного не спрашивали, ну, как успеваемость, – поделилась впечатлениями телеканалу СТВ одна из «испытуемых». – Так как я являюсь студенткой, спросили какая специальность, куда больше всего хочу пойти, чем увлекаюсь, интересуюсь. Всё искренне, ничего не нужно бояться – просто подходишь и беседуешь.

# общество

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