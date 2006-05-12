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В БГУ пройдут Дни открытых дверей

12 мая 2006 15:01
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С 15 по 20 мая будущим абитуриентам будет предоставлена возможность увидеть библиотеки и аудитории, лаборатории и общежития вуза, на вопросы юношей и девушек ответят деканы и преподаватели БГУ. Как отметили в приемной комиссии, вступительная кампания здесь пройдет с 31 июля по 4 августа. Документы от абитуриентов на дневную и заочную формы обучения будут приниматься с 12 по 29 июля (на военный факультет - с 12 по 26 июля).
Основным вступительным испытанием на дневное и заочное отделения главного университета страны станет централизованное тестирование. Регистрация его участников началась 3 мая и продлится до 1 июня. А само тестирование пройдет в Беларуси с 12 июня по 1 июля.
# общество

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