В Берлинском зоопарке появился новый обитатель. Белый медведь

Медведь по имени Ларс пытается привыкнуть к иным условиям жизни. Однако бороться с жарой оказалось не так просто. На помощь пришла известная компания по производству льда, которая сразу же объявила себя спонсором жителя Севера. Сегодня Ларс чувствует себя превосходно, радуя посетителей и работников зоопарка.

Четырехдюймовый слой жира пригодился бы Ларсу в естественных условиях обитания - на Севере, а при 30- градусной температуре в Берлинском зоопарке скорее является лишним. Компания "Айс Фогель", занимающаяся художественным оформлением выставок изо льда, решила пожертвовать Берлинскому зоопарку часть своих запасов.

Теперь Ларс и его подруга могут не только хорошо переносить жару, но и устраивать своеобразные игры на льду. Каждый день медведи могут принимать длительные водные процедуры. Благодаря ледяным блокам, в которых хранятся фрукты, овощи и мясо для животных, питание медведей стало значительно проще.

В то время как температура воздуха в Европе продолжает расти, Ларс и его подруга не испытывают особого дискомфорта. Искусственно созданные ледяные глыбы в зоопарке заменяют им снежные просторы Севера.