В Берлине узаконили детский шум

В Берлине вступил в действие новый закон о защите окружающей среды, согласно которому детские крики больше не рассматривается как промышленный шум, требующий ограничений.

Ранее с такой инициативой выступила Социал-демократическая партия Германии. «Шум, производимый играющими детьми, является социально адекватным проявлением их жизни и его надо терпеть в целях поддержания права детей на развитие», — отмечали социал-демократы.

По словам городского сенатора по вопросам здравоохранения Катрин Ломпшер, отныне детский шум «признается абсолютно правомочным с юридической и социальной точек зрения», передает MIGnews.com со ссылкой на Deutsche Welle. Лемпшер также добавила, что Берлин стал первой федеральной землей, которая закрепила особый статус детского шума законодательно.

Поводом для принятия изменений в берлинском законодательстве стали участившихся случаи судебных разбирательств, инициированных горожанами, которых раздражали орущие дети. В частности, в ноябре 2008 года суд закрыл детский сад «Молочный зуб», встав на сторону соседа, пожаловавшегося на детский шум.