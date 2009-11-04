В Берлине появится скульптурный портрет Горбачева

Скульптурный портрет экс- президента СССР Михаила Горбачева откроют в Берлине 8 ноября, накануне празднования 20-летия падения Берлинской стены.

Он будет размещен в холле издательского дома «Шпрингер». Следует отметить, что это будет фактически первая скульптура Михаила Сергеевича, которая постоянно будет на публике, — отмечает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на пресс-службу «Горбачев- фонда». Портрет делал известный в Западной Европе скульптор Серж Манжен, который имеет французское происхождение, но проживает в Мюнхене.

«Работу он начал около года назад. Но так как Михаил Сергеевич не имеет времени позировать, тот сделал серию его фотографий, а также пообщался с ним, чтобы, как он выразился, иметь более точное представление об его образе. Спустя несколько месяцев они еще раз встретились в Мюнхене, перед окончательным завершением работы. Причем, Михаил Сергеевич положительно оценил глиняную модель своего портрета, который окончательно будет отлит из бронзы», - сказал представитель «Горбачев-фонда».

Михаил Горбачев примет участие в открытии своего портрета, а с немецкой стороны там будет участвовать бывший министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер.