В Берлине хотят запретить цирковых слонов и львов

Уполномоченный Берлина по защите прав животных Клаус Людке выступил с предложением полностью запретить выступления в городе слонов, львов и тигров, так как участие в цирковых номерах причиняет животным страдания.

Выступать в цирке смогут лишь дрессированные собаки и кошки. Проект соответствующего постановления уже готовится в Палате представителей.

По словам Клауса Людке, он уже заручился поддержкой сенатора по охране окружающей среды Берлина Катрины Ломпшер, представляющей партию «Левые». Инициативу берлинских властей поддержал и пресс-секретарь социал-демократической партии (СДПГ) по вопросам зашиты прав животных Даниэль Буххольц. «Цирки, которые мучают животных, не должны давать представления в Берлине», - заявил он.

Поводом для запрета выступлений цирковых животных послужило открытие 17 сентября в Берлине гастролей мюнхенского цирка Krone, одного из старейших в стране. Вместе с цирком в турне по городам Германии участвуют более ста животных: слоны, львы, зебры, лошади, пони, ламы и верблюды. Цирк Krone обвиняют в том, что животных, в частности слонов, заставляют выступать, несмотря на то, что многие из них больны и страдают артрозами, артритами и хроническими воспалениями. Многочисленные берлинские организации по защите прав животных выразили в связи с этим свой протест. Более того, защитники животных завили, что номер, где слониха встает на голову, не соответствует естественному поведению слонов и является пыткой. Цирк в свою очередь подал на защитников животных в суд за клевету, передает БЕЛТА.