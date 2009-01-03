В Березинском заповеднике бурые медведи залегли в спячку

Именно там обитает самая большая в Беларуси их популяция.

Аномально теплый декабрь сыграл с природным инстинктом властелинов леса злую шутку. И бодрствование сонливых хищников затянулось. Однако с наступлением первых морозов они начали готовить берлоги.

Машка – единственный медведь, который до сих пор бодрствует. Ее подбросили в заповедник медвежонком. С тех пор и живет в вольере. Для зимнего сна все удобства. Летний бассейн зимой – импровизированная берлога. Однако спячку медведица почему-то игнорирует. В заповеднике считают, все дело в питании. Машке 20. По медвежьим меркам – возраст почтенный. Но сладости любит как ребенок.

Готовиться к спячке медведи начинают заранее. Выбирают место для уютной постели, собирают еловые лапки, мох, торф. Когда приходит зима, и снег покрывает берлогу, найти ее практически невозможно. Только очень внимательный наблюдатель может разглядеть отверстие, через которое туда поступает воздух.

В Березинском биосферном самая большая в Беларуси популяция медведей – 30 особей. Встречи с шатуном – невыспавшимся хищником – опасается каждый работник парка. Но медведей бояться, шутят лесничие, – в лес не ходить. С наступлением первых морозов медведи погрузились в сон. Разбудят косолапых, лишь апрельские солнечные лучи.