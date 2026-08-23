В БелРАО опровергли фейки о начале строительство пункта захоронения РАО в Мстиславле

Как проходит общественное обсуждение касаемо месторасположения пункта захоронения радиоактивных отходов? Островец – одна из возможных площадок, а у БелРАО новый руководитель, который долгое время отвечал за безопасность станции, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Было любопытно понаблюдать за общественной дискуссией.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Не могу не спросить о том, что сейчас активно разгоняют историю насчет Мстиславля. Все то, что вы сейчас делаете, это просто «ширма». Для галочки собираетесь, но решение на самом деле уже принято, и в Мстиславле начались работы. Начались?
Михаил Кисель, директор государственного предприятия «БелРАО»:
Мы тоже знаем, что это разгоняется. Гибридные моменты против Беларуси идут. Вчера в контакте были в том числе с председателем комиссии мстиславской, то есть зампредседателя райисполкома. Ответ был простой. Это те работы, которые в 2025-2026 гг. объективно проходят. Это мелиоративные работы, которые проводят местные предприятия, то есть на планомерной основе. Исследовательские работы, конечно, проводятся. Жителям Островца об этом доводилось.
Где будут храниться отходы с БелАЭС? Узнали все подробности.
Михаил Кисель:
В том числе и здесь на площадке работали, работали и на мстиславской, работали на хойникской. На хойникской завершили в июле все полевые работы. Естественно, когда буровая установка приезжает, смотрят, да. Когда начинали первые вопросы, 2024-2025 гг. велись работы, именно по всем этим площадкам в этих районах. Мстиславская отличалась тем, что слабые грунты с точки зрения, когда выпадали атмосферные осадки, даже полноприводные грузовики, на которых буровые стоят, не могли пройти.
Естественно, полевые работы были, но это не тот объем, который пытаются показать люди. Когда выйдем на этап архитектурного проектирования, именно полевые работы и продолжатся, именно по приоритетной площадке, которая будет определена уже в соответствии с законодательством. И тогда, опять же, буровые выйдут вперед. Но это не тот характер, который показывают совершенно, пытаясь дернуть людей и говорить так. В Хойниках же то же самое. Это естественный ход вещей.