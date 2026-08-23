В БелРАО опровергли фейки о начале строительство пункта захоронения РАО в Мстиславле

Как проходит общественное обсуждение касаемо месторасположения пункта захоронения радиоактивных отходов? Островец – одна из возможных площадок, а у БелРАО новый руководитель, который долгое время отвечал за безопасность станции, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Не могу не спросить о том, что сейчас активно разгоняют историю насчет Мстиславля. Все то, что вы сейчас делаете, это просто «ширма». Для галочки собираетесь, но решение на самом деле уже принято, и в Мстиславле начались работы. Начались?

Михаил Кисель, директор государственного предприятия «БелРАО»:

Мы тоже знаем, что это разгоняется. Гибридные моменты против Беларуси идут. Вчера в контакте были в том числе с председателем комиссии мстиславской, то есть зампредседателя райисполкома. Ответ был простой. Это те работы, которые в 2025-2026 гг. объективно проходят. Это мелиоративные работы, которые проводят местные предприятия, то есть на планомерной основе. Исследовательские работы, конечно, проводятся. Жителям Островца об этом доводилось.