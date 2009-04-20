В Беловежской пуще появится подземный переход для лягушек (видеореконструкция)

На другую сторону дороги земноводные смогут переправляться по специальным подземным коридорам.

Три трубы со специальными направляющими ограждениями проложат под дорожным полотном. Помимо идеи, уникальна и технология строительства. Трубы прокладывают, не повреждая дорогу. По информации биологов, еженедельно во время весенней миграции на дороге в Беловежской пуще гибнет около 400 земноводных. Новая конструкция полностью решит эту проблему. Кстати, подобная подземка уже построена в Березинском биосферном заповеднике.

- Строительство необходимо для поддержания популяции земноводных. Дорога рассекает места их обитания и в результате разрыва миграционных путей возникает проблема высокой смертности лягушек и жаб. И снизить эту смертность возможно лишь, построив такие подземные переходы по специальным технологиям, - рассказал Руслан Новицкий, заведующий сектором мониторинга и кадастра животного мира Научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси.