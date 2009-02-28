В Беловежской Пуще попрощались до следующей зимы со Снегурочкой

Внучка Деда Мороза покинула его резиденцию. Каждую зиму перед Новым годом она прибывает в пущу, чтобы провести праздник с ребятами.

А с приходом весны – возвращается на Северный полюс. По традиции на прощание Снегурочка дала бал. На эту сказочную феерию в Поместье прибыли более 5 тысяч человек. Под звуки белорусской польки Дед Мороз и Снегурочка водили хороводы. Разыгрывали призы. И, конечно, загадывали желания. Одно из главных погодное, чтобы весна пришла.

Мастера искусств в Поместье прибыли не с пустыми руками. С собой привезли угощения, вышивки, художественные изделия из соломки, и даже новые лапти Деду Морозу. Ведь сказочный повелитель вьюг уже адаптировался к местному климату и встречает гостей круглый год.

И какой бал без традиционных блинчиков. Сегодня они на любой вкус: с вареньем, медом и шкварками. Блины символ весны. Блину с пылу с жару и знаменитый Беловежский чай. Солнце стало еще ярче. Вот уже и с зимой прощаются – чучело жгут. Здесь Снегурочка и вовсе засобиралась в путь. Марафон новогодних празднеств позади. А вековая пуща сейчас начинает приготовления к своему 600-летнему юбилею.