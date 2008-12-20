В Беловежской пуще открылся необычный погранпереход

Для его пересечения не нужна виза. Нет необходимости предъявлять паспорт и открывать для проверки багаж. Достаточно просто загадать сокровенное желание. Cам повелитель зимних вьюг отдал приказ пограничникам в ночь с 31 декабря на 1 января обеспечить беспрепятственное пересечение Новым годом государственной границы с Востока на Запад. Эта традиция зародилась в прошлом году, когда Деду Морозу был вручен зеленый берет и диплом посвящения его в пограничники. Поместье сказочного героя находится в пограничной зоне, и именно Дед Мороз будет контролировать беспрепятственное продвижение Нового года. Этот пограничный столб имеет и другое предназначение. Дети. Которые приезжают в гости к Деду Морозу доверяют ему записки со своими заветными желаниями.