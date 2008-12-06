В Беловежской пуще официально открылось поместье главного белорусского Деда Мороза

Новогодняя резиденция считается действующей только после приезда Снегурочки. К ее встрече подготовились основательно. Главную елку – она, кстати, самая высокая живая ель в Европе, осветили 10 тысяч фонариков.

В следующем году у пущи юбилей. 600 лет как здесь стали охранять природу. От того и в резиденции особое настроение. Да еще и по восточному календарю 2009-й – год быка. Сила, мудрость и гордость здешних лесов – зубр. Диких животных не пугает соседство со сказкой и чудом.

Встреча внучки для Деда Мороза, своего рода, перерождение. Именно с этого дня бородатый старик облачается в самый праздничный тулуп. Да и ребятня заждалась снегурочку. До 4 тысяч человек в выходной день принимает резиденция.

Ее ждали на белом коне, а она приехала на вороном. Многие заподозрили, что и не блондинка вовсе внучка у Деда Мороза. Слухи… Детские улыбки, могут растопить любой лед. И согреть – в зимний, пусть и не морозный, день – путешествие в самую обыкновенную сказку радости. Главный неодушевленный персонаж этой сказки – ёлка. Ей 156 лет и высотой она 40 метров. В этом году ёлку украсили 10 тысячами разноцветных огоньков. Хороводы у главной ёлки резиденции не будут смолкать всю зиму.

Сказочные часы в резиденции Деда Мороза всегда показывают волшебное время – канун Нового года. Однако до наступления 2009-го в резиденции ожидается еще один праздник – первый юбилей сказочного поселения. 24-го декабря – ровно 5 лет как в Беловежской пуще поселился дед мороз.