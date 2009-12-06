В Беловежской пуще официально открылось Поместье белорусского Деда Мороза

Новогодняя резиденция считается действующей только после приезда Снегурочки. Ее сегодня встречали несколько сотен гостей.

Приезд Снегурочки в Поместье – это официальный старт новогоднего марафона. По традиции долгожданная гостья приехала на своем вороном. Встретить Снегурочку собрались несколько сотен гостей.

Как дорога? Где была и что видела? У Деда Мороза за 9 месяцев пока Снегурочка была на Севере, накопилось немало вопросов. Оказалось, что главное задание – приготовить подарки к Новому году – снежная внучка выполнила. Да и сказочный Дед не терял времени даром. К встрече подготовились основательно.

Главную елку, кстати, самую высокую живую ель в Европе, осветили 10 тысячами фонариков. За эту осень построена из камня новая Мельница грехов. Пополнилась и галерея деревянных персонажей. Кульминацией праздника стали песни и танцы. В хороводе закружились даже иностранные гости. Хотя знаменитая «В лесу родилась елочка» жителям Маврикии показалась немного странной.

Амрэш Гунджюр, гость (Маврикий):

- Лес очень хороший. Я впервые вижу Деда Мороза.

Ее фамилия Шальтес, что в переводе с литовского Мороз. Потому побывать в Поместье сказочного Деда Берутэ мечтала давно.

Берутэ Шальтэс, гость (Литва):

Танцевала, пела песни, мы вели хоровод – все это очень классно!

Снега Снегурочка, скорее всего, в Беларусь не принесет: синоптики так говорят. Но в поместье сказочного деда теперь имеется снежная пушка. Так что посетителей ждёт путешествие в самую настоящую зимнюю сказку.