В Белорусском театре оперы и балета стартует проект «Русские сезоны XXI века»

22 октября на сцене – легендарная постановка «Тамар» и «Болеро».

Своим выступлением зрителей порадуют лучшие артисты Большого и Мариинского театров, а также Кремлевского балета. Костюмы, декорации и хореография максимально приближены к оригиналам столетней давности.

Проект «Русские сезоны» основан знаменитым русским театральным деятелем и искусствоведом Сергеем Дягилевым более 100 лет назад. В разное время в нем участвовали Врубель, Шаляпин, Римский-Корсаков, Рахманинов, Стравинский и другие известные люди мира искусства.

Автор нынешних «Русских сезонов» – народный артист России Андрис Лиепа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрис Лиепа, народный артист России:

Я надеюсь, что в ближайшее время в вашем театре «Русские сезоны» поселятся, и это будут действительно полноценный, полнокровные спектакли, с бакстовскими декорациями.

Я часто вспоминаю, что когда открывается занавес, народ начинает аплодировать, причем еще никто не танцевал. Поэтому, я думаю, эта красота перейдет к вам в театр и наполнит его еще какой-то новой струей.