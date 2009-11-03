В белорусском правительстве будут говорить о стабилизационных фондах на межсезонье

Будут подняты такие вопросы, как темпы заготовки продовольствия и сохранение запасов.

Только картофеля, овощей и фруктов заложат почти 280 тысяч тонн. Практически все хранилища получили паспорта. Некоторые помещения отремонтированы и оснащены новым оборудованием.

Вместе с тем темпы создания стабилизационных фондов в ряде областей неудовлетворительны. Так, Гродненский, Брестский и Гомельский регионы отстают по закладке капусты, а Могилевщина – по фруктам. Количество принятого картофеля порой не дотягивает до 85%.

Что касается продукции животноводства, то в Гомельской и Могилевской областях к созданию запасов масла животного и сыров еще не приступили. В то же время в Брестской области они были готовы к середине октября. А на Витебщине уже в полном объеме заложили на хранение сухое молоко и творог. Планируется, что до 15 ноября задание по закладке продовольствия будет выполнено в полном объеме.