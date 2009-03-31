В белорусском паспорте появятся отпечатки пальцев

Экспериментальные образцы биометрических документов в стране уже созданы.

Обложка модели оснащена безконтактным чипом с цифровой фотографией и основными данными владельца. Электронную защиту паспорта нового поколения сейчас оценивают в 30 евро. Однако заставлять менять старые документы на биометрию не будут. Модель еще не утвердили, но белорусским морякам в качестве пилотного проекта выдали несколько экземпляров. Возможно, в ближайшие два-три года обзавестись современным паспортом сможет каждый. Сейчас в мире более 50 стран используют такую цифровую защиту.



- Для нас это очень выгодно, как здесь и ранее отмечалось о том, чтобы успешно иметь возможность противостоять незаконной миграции, незаконной торговле людьми, транснациональной преступности, – рассказал первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Анатолий КУЛЕШОВ. - Это сподвигнет нас к более конструктивному, деловому сотрудничеству в рамках того диалога, который мы сегодня, в общем-то, с Европой активно ведем.