В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны откроется выставка "Война. Холокост."

Организованная группа, пользуясь служебными возможностями, много лет воровала телефонный кабель из цветных металлов прямо из городских коммуникаций.
Трое жителей Быховского района отправились в лес по грибы, а вернулись оттуда с боеприпасами времен Великой отечественной.
Общими усилиями они собираются расследовать неизвестные до селе судьбы немецких военнопленных, а главное найти истинные места их захоронения.
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