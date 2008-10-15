Прямой эфир

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны откроется выставка "Война. Холокост."

15 октября 2008 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В основе экспозиции – фотодокументы. Это свидетельства преступлений фашистских оккупантов против еврейского населения Беларуси.
# общество # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
14 октября 2008 18:10

Вынесен обвинительный приговор 14 работникам гомельского предприятия «Белтелеком»

14 октября 2008 18:10

В Могилёвской области грибники подорвались на миномётном снаряде

13 октября 2008 17:37

Стереть белые пятна в истории договорились Комитет госбезопасности Беларуси и Германское общество Красного Креста