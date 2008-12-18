В белорусской столице наметилась тенденция к снижению ДТП, пожаров и несчастных случаев на производстве

О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины, в целом выполнении требований Директивы №1, шла сегодня речь в Мингорисполкоме. Руководителям предприятий поручено обеспечить на местах системный контроль за соблюдением правил техники безопасности, разработать и распространить памятки, листовки и рекламные плакаты противопожарной направленности. Особое внимание — строительным объектам, где более высокий уровень травматизма.