В белорусской Речице готовятся к чествованию хлеборобов

Нынче это не город нефтяников, а город строителей.Масштабные работы в рамках подготовки райцентра к проведению республиканских "Дажынак" идут с размахом. Строители трудятся по 10-12 часов в сутки. Сейчас в городе ремонтируется более 100 объектов. Наиболее крупные из них - новый амфитеатр на берегу Днепра, здание банка и мост через железную дорогу. Речица уже наполовину готова к Дожинкам. Практически завершена и реконструкция центральной площади, возведён 108-квартирный дом.