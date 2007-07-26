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В белорусской Речице готовятся к чествованию хлеборобов

26 июля 2007 16:46
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Нынче это не город нефтяников, а город строителей.Масштабные работы в рамках подготовки райцентра к проведению республиканских "Дажынак" идут с размахом. Строители трудятся по 10-12 часов в сутки. Сейчас в городе ремонтируется более 100 объектов. Наиболее крупные из них - новый амфитеатр на берегу Днепра, здание банка и мост через железную дорогу. Речица уже наполовину готова к Дожинкам. Практически завершена и реконструкция центральной площади, возведён 108-квартирный дом.
# общество

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