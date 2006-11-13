В белорусской армии отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты

Официальная дата их образования - 13 ноября 1918 года. Однако военные химики появились в русской армии еще в период первой мировой войны, когда были созданы команды для химического и метеорологического наблюдения, а также оповещения о газовых атаках немцев. Особенно широкое развитие получили химвойска в годы Великой Отечественной. Суровую проверку прошли они и при выполнении интернационального долга в Афганистане. При ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС почти половину группировки войск составляли химсоединения и части. В 2001 году они были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты.